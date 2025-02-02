نائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان لـ #وهلق_شو: هناك نواب من حزب الله ما زالوا يتحدثون عن استمرار المقاومة في وقت على الحكومة الجديدة أن تنفذ اتفاق وقف إطلاق النار وتمنع وجود أي سلاح غير شرعي