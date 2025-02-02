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خاص الجديد
جورج عدوان لـ #وهلق_شو: نريد من الرئيس المكلف توضيحاً للمعايير المعتمدة في تشكيل الحكومة ولا مانع لدينا للإجتماع به والحديث في هذا الملف
2025-02-02 | 14:02
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جورج عدوان لـ #وهلق_شو: نريد من الرئيس المكلف توضيحاً للمعايير المعتمدة في تشكيل الحكومة ولا مانع لدينا للإجتماع به والحديث في هذا الملف
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خاص الجديد
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