وزير الثقافة غسان سلامة لـ #الجديد: عائد إلى هذه الوزارة لأقوم بواجبي تجاه وطني

معلومات الجديد: بعض الاسماء قد طرحت بشكل شبه حاسم حتى هذه الساعة منها فايز رسامني لحقيبة الاشغال وعامر البساط لحقيبة الاقتصاد ومارون حتي لوزارة الدفاع وبول سالم أو غسان سلامة لحقيبة الخارجية