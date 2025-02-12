معلومات الجديد: لبنان يرفض طلب تمديد مهلة وقف اطلاق النار ويطلب ان ينتشر في النقاط الخمس قوات دولية او جيش ولجنة مراقبة والنقاش ما يزال مستمراً

هيئة البث العبرية: إسرائيل حصلت على إذن من الولايات المتحدة بالبقاء بعد موعد وقف إطلاق النار في عدة نقاط بلبنان

هيئة البث العبرية: إسرائيل حصلت على إذن من الولايات المتحدة بالبقاء بعد موعد وقف إطلاق النار في عدة نقاط بلبنان