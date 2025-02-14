معلومات الجديد: سقوط جريح من قوات اليونيفيل جراء الاعتداء الذي وقع على طريق المطار

رئاسة الجمهورية: الرئيس جوزاف عون دان الاعتداء الذي تعرض له موكب نائب قائد "اليونيفيل" أثناء مروره على طريق المطار واطمأن على حالته بعد إصابته بجروح وأكد أن المعتدين سينالون عقابهم