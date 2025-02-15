بالصور - غارة تستهدف سيارة على طريق جرجوع

معلومات الجديد: الجيش اللبناني يسيّر دوريات مؤلّلة في مختلف أرجاء الضاحية الجنوبية ضمن تدابير استثنائية ستستمر في الأيام المقبلة بعد الأحداث التي شهدها طريق المطار في اليومين الأخيرين