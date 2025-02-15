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2025-02-15 | 12:41
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بالصور - غارة تستهدف سيارة على طريق جرجوع
أفاد مراسل "الجديد" بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة عند مفرق قطر الندى - جرجوع.
وأسفرت الهجوم عن اشتعال النيران في السيارة المستهدفة.
على الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى تسجيل ثلاث إصابات جراء العدوان.
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