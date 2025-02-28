معلومات الجديد: قيادة الجيش تتصدر الأولويات وقد استقر الخيار على قائد قطاع جنوب الليطاني العميد رودولف هيكل بينما تصدر اسم العميد إدغار لاوندس قائمة المرشحين لتولي منصب المدير العام لأمن الدولة

هو يومُ العبورِ من الوطن إلى ترابِ الوطن.. دولةً وشهداء، رئيسُ الحكومة نواف سلام يمَّمَ وجهَه شَطْرَ الجنوب حيث المبتدأُ والخبر، وفي التشييع المؤجَّل مَشى الجنوبُ إلى جنوبِه.. هاماتٌ عَبَرَتِ القرى إلى مَصَبِّ الدمعِ من العينَين: عيتا الشعب وعيترون حيث المَرْقَدُ الأخير. وعند ما تبَقَّى من خاصرة القرى الأمامية كان وَداعُ القافلةِ مسبوقاً بعملياتِ تمشيطٍ رشاشة نفذها جيشُ الاحتلال بالتزامن معَ الاستعداداتِ لمراسمِ التشييع.. احتَضنت عيترون أبناءها وألقت عليهم مراثِيَها، خمسةً وتسعينَ شهيداً، حَملتهم الأكتافُ نجوماً، بهم تَقرأُ القرى كَفَّ السماء، وطالِعَ القمر، ليَفتحَ بابَ الشمس
قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل حصلت على ضوءٍ أخضر أميركي للبقاء في المنطقة العازلة في لبنان من دون قيود زمنية. وأفادت أوساط غربية لـ "الجديد" أن إسرائيل لا تواصل وجودها في النقاط السبع في لبنان بهدف مراقبة عودة مستوطني الشمال بأمان، بل تهدف إلى جمع أوراق تفاوضية مع لبنان وسوريا استعدادًا لمفاوضات قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات، كما ذكر المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
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