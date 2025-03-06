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رئيس الحكومة نواف سلام: باشرنا بإطلاق ورشة إصلاحية شاملة بالاستناد الى البيان الوزاري والقرار اتُخذ بالعودة إلى مقر مستقلّ لعقد جلساتنا
رئيس الحكومة نواف سلام: باشرنا بإطلاق ورشة إصلاحية شاملة بالاستناد الى البيان الوزاري والقرار اتُخذ بالعودة إلى مقر مستقلّ لعقد جلساتنا
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مراسل الجديد: اجتماع يُعقد في هذه الأثناء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قبيل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
2025-03-06 | 03:51
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مراسل الجديد: اجتماع يُعقد في هذه الأثناء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قبيل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
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مراسل الجديد: اجتماع يُعقد في هذه الأثناء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قبيل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
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