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مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي يطلق النار مستخدماً أسلحة رشاشة من موقع رامية باتجاه مدرسة البلدة
2025-03-10 | 13:01
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مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي يطلق النار مستخدماً أسلحة رشاشة من موقع رامية باتجاه مدرسة البلدة
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