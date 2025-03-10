"مدنُ الساحلِ السوري تحت الاختبارِ الأمني".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

مدنُ الساحلِ السوري تحت الاختبارِ الأمني، وبعضُ سكانِها توزَّعوا بين جبالِ ووُديانٍ سورية ومنافذِ عُبورٍ لبنانية قادَتْهم الى عكار، فرسمياً أَعلنتِ الدفاعُ السورية انتهاءَ العمليةِ العسكرية وأكدت أنَّ قواتِ الامن تمكنت من تحييدِ الخلايا الأمنية وفلولِ النظام البائد من بلداتٍ في محافظتي اللاذقية وطرطوس، ما أسفر عن إفشالِ التهديدات وتأمينِ المنطقة.. وقالت : سنُتيحُ لِلَجنةِ التحقيق كشْفَ ملابساتِ الأحداث التي حصلت إنصافاً للمظلومين، وفي تعهدٍ رئاسي وعد الرئيسُ السوري احمد الشرع بمعاقبةِ المسؤولين عن المجازرِ حتى لو كانوا "أقربَ الناس" إليه.