عاجل
وصول رئيس الجمهورية للمشاركة في إفطار دار الفتوى
وصول رئيس الجمهورية للمشاركة في إفطار دار الفتوى
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
24
o
البقاع
24
o
الجنوب
22
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
11:47
حفل زفاف خيالي تقدمة "مع وديع".. اليكم التفاصيل
05:11
طقس لبنان.. صيّف أو بعد؟
03:38
بالفيديو: فيضانات تغمر مدينة!
02:55
إيلون ماسك يعلن موعد هبوط البشر على المريخ
2025-03-14
القمر الأحمر.. ماذا سيحدث الليلة؟
خاص الجديد
جوائز مالية بتوصل لـ نص مليار ليرة بانتظاركم الليلة "مع وديع".. ناطرينكن بـ Beirut Hall ابتداء من الـ 16:00
2025-03-15 | 08:32
A-
A+
جوائز مالية بتوصل لـ نص مليار ليرة بانتظاركم الليلة "مع وديع".. ناطرينكن بـ Beirut Hall ابتداء من الـ 16:00
مقالات ذات صلة
فرصة ذهبية لربح سيارة احلامك الليلة مع وديع لاقونا الساعة 21:30 بـ Beirut Hall مع وديع الشيخ لإنو غير السيارة جوائز مالية ضخمة كمان بانتظاركم
لحقوا حالكن ونزلوا على الـ Beirut Hall لانو الجوائز خيالية ورح تتخطى الليلة الـ ١٠٠ مليار ليرة مع وديع
"مع وديع" انطلق من الـ Beirut Hall وبقوة ! جوائز خيالية من سيارات وأفخم الهدايا ومليار ليرة من نصيب واحد منكم الليلة
جوائز مالية بتوصل لـ نص مليار ليرة بانتظاركم الليلة "مع وديع".. ناطرينكن بـ Beirut Hall ابتداء من الـ 16:00
خاص الجديد
محليات
مالية
بتوصل
مليار
بانتظاركم
الليلة
وديع"..
ناطرينكن
Beirut
ابتداء
16:00
العودة الى الأعلى
حلم العرس صار حقيقة مع وديع! مخطوبين وما قادرين تتجوزوا؟ خدوا شريك حياتكن وحماتكن وانزلوا الليلة عَ Beirut Hall وشاركوا بالسحب لتربحوا عرس كامل متكامل
الوزير السابق غازي العريضي لـ الجديد: إسرائيل تسعى لتحجيم زعامة وليد جنبلاط ودوره في المنطقة لكن الجواب سيظهر في المشهد غداً
اقرأ ايضا في خاص الجديد
09:25
حلم العرس صار حقيقة مع وديع! مخطوبين وما قادرين تتجوزوا؟ خدوا شريك حياتكن وحماتكن وانزلوا الليلة عَ Beirut Hall وشاركوا بالسحب لتربحوا عرس كامل متكامل
09:25
حلم العرس صار حقيقة مع وديع! مخطوبين وما قادرين تتجوزوا؟ خدوا شريك حياتكن وحماتكن وانزلوا الليلة عَ Beirut Hall وشاركوا بالسحب لتربحوا عرس كامل متكامل
05:52
الوزير السابق غازي العريضي لـ الجديد: إسرائيل تسعى لتحجيم زعامة وليد جنبلاط ودوره في المنطقة لكن الجواب سيظهر في المشهد غداً
05:52
الوزير السابق غازي العريضي لـ الجديد: إسرائيل تسعى لتحجيم زعامة وليد جنبلاط ودوره في المنطقة لكن الجواب سيظهر في المشهد غداً
16:43
شو رح يصير مع راما بعد إلقاء القبض على فرج؟.. تابعوا مسلسل "البطل" الآن على الجديد
16:43
شو رح يصير مع راما بعد إلقاء القبض على فرج؟.. تابعوا مسلسل "البطل" الآن على الجديد
يحدث الآن
محليات
11:48
وصول رئيس الجمهورية للمشاركة في إفطار دار الفتوى
فن
11:47
حفل زفاف خيالي تقدمة "مع وديع".. اليكم التفاصيل
محليات
11:46
حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-03-04
بيان سعودي لبناني: دراسة الإجراءات اللازمة للسماح للسعوديين بالسفر إلى لبنان والمعوقات التي تواجه استئناف التصدير الى المملكة
14:29
انطلاق حلقة جديدة من مسلسل "تحت سابع ارض" الآن على الجديد
04:34
فيديو - سقط ووقف وسحق منافسه بالضربة القاضية
2024-11-03
معتصم النهار يلتقي نيمار في السعودية وهذا ما كشفه
2025-01-14
وفاة بطلة شابة يفجع الرياضة الجزائرية
2025-03-08
"راكب السماء" القاتل الإسرائيلي الصامت.. هكذا داهم حزب الله
بالفيديو
بالفيديو
11:46
حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت
14:04
مقدمة النشرة المسائية 14-03-2025
2025-03-14
حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت
2025-03-13
مقدمة النشرة المسائية 13-03-2025
2025-03-13
حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت
2025-03-12
مقدمة النشرة المسائية 12-03-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
02:46
زوّد إسرائيل بداتا الضاحية وبيروت.. عميل بقبضة العدالة
محليات
02:46
زوّد إسرائيل بداتا الضاحية وبيروت.. عميل بقبضة العدالة
عربي و دولي
02:27
الأسد ساعد حزب الله بعد "البيجر"
عربي و دولي
02:27
الأسد ساعد حزب الله بعد "البيجر"
محليات
16:38
عبر صفحتها على فيسبوك.. هذا ما كتبته شقيقة قائد الجيش الجديد!
محليات
16:38
عبر صفحتها على فيسبوك.. هذا ما كتبته شقيقة قائد الجيش الجديد!
عربي و دولي
03:45
نائب ترامب: سنحمي الأقليات في سوريا
عربي و دولي
03:45
نائب ترامب: سنحمي الأقليات في سوريا
محليات
05:34
رسالة من الحريري لـ جنبلاط.. وما علاقة السلاح؟
محليات
05:34
رسالة من الحريري لـ جنبلاط.. وما علاقة السلاح؟
محليات
06:36
إسرائيل تهدد زعامة جنبلاط!
محليات
06:36
إسرائيل تهدد زعامة جنبلاط!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025