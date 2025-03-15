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بلدية حولا: الإسرائيليون يحفرون خندقًا طويلًا باتجاه موقع العبّاد وبذلك يكونون قد احتلوا منطقة خارج النقاط الخمس
بلدية حولا: الإسرائيليون يحفرون خندقًا طويلًا باتجاه موقع العبّاد وبذلك يكونون قد احتلوا منطقة خارج النقاط الخمس
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اذا ما قدرتوا تنزلوا على Beirut Hall ... اتصلوا من بيوتكم على الرقم 76884488 لتربحوا هدايا قيمة وملايين مع وديع
2025-03-15 | 16:04
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اذا ما قدرتوا تنزلوا على Beirut Hall ... اتصلوا من بيوتكم على الرقم 76884488 لتربحوا هدايا قيمة وملايين مع وديع
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الوزير السابق غازي العريضي لـ الجديد: إسرائيل تسعى لتحجيم زعامة وليد جنبلاط ودوره في المنطقة لكن الجواب سيظهر في المشهد غداً
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