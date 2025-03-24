نائب المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس لأساس ميديا عن الرسائل الثلاث إلى الرؤساء عون وبري وسلام للدفع باتجاه تشكيل لجان: محادثاتنا مع الحكومة اللبنانية سرية

مصادر أميركية لـ الجديد: الرسالة التي وصلت من المبعوثة الأميركية مورغان اورتاغس إلى الرئاسات الثلاث تضمنت دعوة إلى الإسراعٍ في تشكيل اللجان الثلاث من عسكريينَ ومدنيينَ قد يكونوا دبلوماسيين