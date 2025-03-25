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معلومات الجديد: لورديان يبدأ صباح الاثنين جولته استكمالاً لمهامه منذ الفراغ الرئاسي ومواكبة للسلطة السياسية في خياراتها الجديدة وذلك لتحديد زمان ومكان مؤتمر دعم لبنان
2025-03-25 | 13:57
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معلومات الجديد: لورديان يبدأ صباح الاثنين جولته استكمالاً لمهامه منذ الفراغ الرئاسي ومواكبة للسلطة السياسية في خياراتها الجديدة وذلك لتحديد زمان ومكان مؤتمر دعم لبنان
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معلومات الجديد: لورديان يبدأ صباح الاثنين جولته استكمالاً لمهامه منذ الفراغ الرئاسي ومواكبة للسلطة السياسية في خياراتها الجديدة وذلك لتحديد زمان ومكان مؤتمر دعم لبنان
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