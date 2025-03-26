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خاص الجديد

أورتاغوس إلى بيروت.. وحاكمية المركزي "خلصت"!

2025-03-26 | 14:36
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أورتاغوس إلى بيروت.. وحاكمية المركزي &quot;خلصت&quot;!
أورتاغوس إلى بيروت.. وحاكمية المركزي "خلصت"!

قبل ساعات من جلسة مجلس الوزراء التي من المفترض أن تخرجَ بحاكم جديد لمصرف لبنان ورَغم تكتمٍ شديد يسود الاوساطَ السياسية تقول مصادرُ حكوميةٌ للجديد إنه لا توافق أقلُّه حتى الان وإذا استمر هذا التباينُ قد يتجهُ مجلسُ الوزراء الى التصويت في جلسة الخميس.

وتضيف المعلومات أن رئيسَ الحكومة لم يعطِ مواقفته النهائية على مسار التسميات لكنَّ أمرا واقعا وموازينَ قوى سياسيةً تَحسِمُ الخِيار و تفرِضُ التعاملَ معَ مِلف التعيين في المقابل يحسم مصدرٌ وَزاري للجديد مِلفَّ الحاكم بالقول "خلصت"، وكريم سعيد هو الحاكمُ المالي للمرحلة المقبلة خاصة أنَّ كلا من الرئيسين عون وبري يرغبان بسعيد فيما رئيسُ الحكومة وإن وافقَ في الجلسة فإنه ضِمنياً لا يؤيدُه للحاكمية وفي المعلومات أن تعيينَ نوابِ الحاكم سيكون في مرحلةٍ لاحقة بناءَ لتنسيقٍ واقتراحاتٍ بين وزير المالية والحاكم الجديد وبالحديث عن جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري فقد علمت الجديد أن رئيسَ الحكومة نواف سلام تبلغَ من الحرس الجمهوري عدمَ إمكانية استخدام مقر مجلس الوزراء في المتحف لأسبابٍ أمنية وضرورةَ إجراء إصلاحاتٍ ترميمية في المبنى ما يعني استمرارَ انعقادِها في السراي أو في القصر الجمهوري على خط آخر وخلال اتصالٍ هاتفي بين رئيس الحكومة نواف سلام ونائبةِ المبعوث الاميركي الى الشرق الاوسط مورغان اورتاغوس أبلغتِ الاخيرةُ رئيسَ الحكومة بزيارةٍ الى بيروت الاسبوعَ المقبل من دون تحديد يومِها أما عن مضامين الاتصال فتقول المعطياتُ إنه يندرجُ في سياق التواصلِ اليومي مع كل الاطرافِ اللبنانية سَواءً على مستوى الرئاسةِ الاولى او الثانية او الثالثة للتنسيق المستمر في ظِل عدم استقرار المشهد الميداني جنوبا وتراكمِ الاستحقاقات والملفات.
أورتاغوس إلى بيروت.. وحاكمية المركزي "خلصت"!

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