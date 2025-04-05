معلومات الجديد: اورتاغوس وضعت لبنان أمام فرصة أخيرة قبل التصعيد وعليه اغتنامها ليحقق الخطة الأمنية لتنفيذ كل بنود اتفاق وقف النار المرتبطة بجنوب وشمال الليطاني من جهة والاصلاحات الاقتصادية من جهة أخرى