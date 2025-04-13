رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات" ريشار قيومجيان لـ وهلق شو: كان هناك حملة افتراءات ضد "القوات" ونقول لا لكل من يعتبر أن "مواقف القوات بإيحاء من الخارج" فهذه مواقفنا منذ 50 عاماً