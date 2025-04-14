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خاص الجديد

معلومات الجديد: الأمير يزيد سيلتقي كتلًا سياسية في بيروت الثلاثاء قبل مغادرته

2025-04-14 | 13:13
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معلومات الجديد: الأمير يزيد سيلتقي كتلًا سياسية في بيروت الثلاثاء قبل مغادرته
معلومات الجديد: الأمير يزيد سيلتقي كتلًا سياسية في بيروت الثلاثاء قبل مغادرته

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معلومات الجديد: الأمير يزيد سيلتقي كتلًا سياسية في بيروت الثلاثاء قبل مغادرته

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معلومات الجديد: الأمير يزيد بن فرحان سيلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبل زيارته دمشق وعلى جدول أعماله الملف اللبناني السوري
نجاد فارس لـ وهلق شو: ما يحصل في الجنوب عار وظلم وهناك اليوم فرصة ذهبية أمام لبنان للسير في السلام والأمان

اقرأ ايضا في خاص الجديد

نصري خوري عن إلغاء المجلس الأعلى السوري اللبناني: يحتاج إلى تعديل المعاهدة وهذا يتطلب إصدار قانون من مجلس النواب
14:54

نصري خوري عن إلغاء المجلس الأعلى السوري اللبناني: يحتاج إلى تعديل المعاهدة وهذا يتطلب إصدار قانون من مجلس النواب

ردّ الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري على ما ورد في تقرير قناة الجديد، وقال إن "الأمانة العامة هي هيئة تتابع تنفيذ أحكام الاتفاقيات والمعاهدات و تُعتبر منظمة اقليمية تتمتع بحصانةِ جامعة الدول العربية نفسِها"، مشيراً إلى أن "موازنة المجلس الأعلى السوري اللبناني تُموَّل مناصفةً من الدولتين، وتبلغ حصة لبنان منها 425 ألف دولار، وما زالت تُرصد على اساس 1500 ليرة لبنانية للدولار".

14:54

نصري خوري عن إلغاء المجلس الأعلى السوري اللبناني: يحتاج إلى تعديل المعاهدة وهذا يتطلب إصدار قانون من مجلس النواب

ردّ الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري على ما ورد في تقرير قناة الجديد، وقال إن "الأمانة العامة هي هيئة تتابع تنفيذ أحكام الاتفاقيات والمعاهدات و تُعتبر منظمة اقليمية تتمتع بحصانةِ جامعة الدول العربية نفسِها"، مشيراً إلى أن "موازنة المجلس الأعلى السوري اللبناني تُموَّل مناصفةً من الدولتين، وتبلغ حصة لبنان منها 425 ألف دولار، وما زالت تُرصد على اساس 1500 ليرة لبنانية للدولار".

ملفات "بِلا حدود" رفعها رئيس الحكومة الى دمشق.. إليكم مقدمة النشرة المسائية (فيديو)
Play
13:24
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ملفات "بِلا حدود" رفعها رئيس الحكومة الى دمشق.. إليكم مقدمة النشرة المسائية (فيديو)

مقدمة النشرة المسائية:
مِلفات "بِلا حدود" رَفعَها رئيسُ الحكومة نواف سلام الى دمشق بمفعولٍ رجعي عن زمنِ النظامِ السابق، وفَتحَ اوراقَها مع الرئيسِ السوري احمد الشرع واركانِ حكومتِه. وعلى قاعدةْ "حُسن الجوار" جرى سَيلانُ القضايا الشائكة وتمّ استعراضُها دُفعةً واحدة وإحالةُ بعضِها الى لجانٍ مختصة بينَ البلدين تمهيداً لدرسِها..

13:24

ملفات "بِلا حدود" رفعها رئيس الحكومة الى دمشق.. إليكم مقدمة النشرة المسائية (فيديو)

مقدمة النشرة المسائية:
مِلفات "بِلا حدود" رَفعَها رئيسُ الحكومة نواف سلام الى دمشق بمفعولٍ رجعي عن زمنِ النظامِ السابق، وفَتحَ اوراقَها مع الرئيسِ السوري احمد الشرع واركانِ حكومتِه. وعلى قاعدةْ "حُسن الجوار" جرى سَيلانُ القضايا الشائكة وتمّ استعراضُها دُفعةً واحدة وإحالةُ بعضِها الى لجانٍ مختصة بينَ البلدين تمهيداً لدرسِها..

خلوة سعودية لبنانية فيها "حدود"!
13:15

خلوة سعودية لبنانية فيها "حدود"!


وصل الأمير يزيد بن فرحان فجر اليوم إلى بيروت، حيث عقد خلوة مع الرئيس اللبناني جوزاف عون. وأفادت معلومات الجديد بأن الأمير يزيد يسعى لتنظيم لقاء ثانٍ في جدة مع وزيري الدفاع اللبناني والسوري، لبحث ملفات حساسة تتعلق بالحدود والمخدرات، فضلاً عن تعديل اتفاق المحكومين بين البلدين.

13:15

خلوة سعودية لبنانية فيها "حدود"!


وصل الأمير يزيد بن فرحان فجر اليوم إلى بيروت، حيث عقد خلوة مع الرئيس اللبناني جوزاف عون. وأفادت معلومات الجديد بأن الأمير يزيد يسعى لتنظيم لقاء ثانٍ في جدة مع وزيري الدفاع اللبناني والسوري، لبحث ملفات حساسة تتعلق بالحدود والمخدرات، فضلاً عن تعديل اتفاق المحكومين بين البلدين.

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