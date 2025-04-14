خلوة سعودية لبنانية فيها "حدود"!



وصل الأمير يزيد بن فرحان فجر اليوم إلى بيروت، حيث عقد خلوة مع الرئيس اللبناني جوزاف عون. وأفادت معلومات الجديد بأن الأمير يزيد يسعى لتنظيم لقاء ثانٍ في جدة مع وزيري الدفاع اللبناني والسوري، لبحث ملفات حساسة تتعلق بالحدود والمخدرات، فضلاً عن تعديل اتفاق المحكومين بين البلدين.