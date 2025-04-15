تتابعون الآن حلقة جديدة من "الفصول الاربعة" مع الممثلة ريتا حرب ضيفة علي ياسين على الجديد

بينما كان لبنان يعالِجُ قضاياهُ الشائكةَ معَ سوريا.. جاءه الخبرُ من الاردن.. شبكةٌ ارهابيةٌ من سُلالةِ الإخوانِ المسلمين اعتَرَفت بتلَقِّي تدريباتٍ على اراضينا، ومسؤولُها التنظيمي موجودٌ في بيروت، سريعاً بدأ لبنانُ الرسميُّ اتصالاِته للتنسيق معَ المملكةِ الاردنية وقد ابدى حِرصَه على امنِ الاردن والتعاونِ مع سلطاتِ عمَّان الامنية، وفي اتصالٍ اجراهُ رئيسُ الحكومة نواف سلام بنظيرِه الاردني حسان جعفر اكد انَّ لبنانَ يرفضُ انْ يكونَ مقراً او منطلَقاً لايِّ عملٍ من شأنهِ تهديدُ أمنِ أيٍّ من الدولِ الشقيقةِ او الصديقة، وقد وَصَلت هذه العاصفةُ الامنية على توقيتٍ يَستجمِعُ فيه لبنان قواهُ السياسيةَ والعسكريةَ لضبط حدودِه، وهذا ما نَسَّقه الرئيس سلام في دمشق تحت رعايةٍ واشرافٍ ودعمٍ سعودي