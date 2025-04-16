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رئيس تحرير "اللواء" صلاح سلام لـ الجديد: زيارة يزيد بن فرحان ركزت على نقطتين الأولى التعاون لتسريع الإنجازات والثانية لإتمام ملف السلاح والإصلاحات
2025-04-16 | 04:13
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رئيس تحرير "اللواء" صلاح سلام لـ الجديد: زيارة يزيد بن فرحان ركزت على نقطتين الأولى التعاون لتسريع الإنجازات والثانية لإتمام ملف السلاح والإصلاحات
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