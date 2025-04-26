هنا بيروت - محمد حمية - الحلقة الكاملة

مقدمة النشرة المسائية: تحت وَقودِ بندر عباس وإنفجارِ ميناء رجائي الإيراني كانتِ المفاوضاتُ الأميركيةُ الإيرانية تبرِّدُ نيراناً جديدة من سُلالةِ الخلافاتِ النَّوَوية، وتَضرِبُ موعِداً معَ جولةٍ رابعة في مَسقَط..
مع عودة رئيس الجمهورية من الفاتيكان ، اختتم الوفد اللبناني زيارته الى واشنطن وقد نجح بتمرير القطوع الاميركي بعدما اقر مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية . وفي معلومات الجديد ان ردة الفعل الاميركية تجاه الوفد اللبناني برئاسة وزير المال كانت ايجابية جدا على ان الايجابية مشروطة باستكمال الاصلاحات.
تتحدث أوساط سياسية عن الحوار الثنائي بين "حزب الله" ورئيس الجمهورية جوزاف عون حول السلاح، مشيرةً إلى أنه اقتصر حتى الآن على "المراسيل" والوسطاء، دون أن يصل إلى مرحلة اللقاء المباشر بين رئيس الجمهورية وحزب الله. ورغم ذلك، لا تُستبعد إمكانية حدوث ذلك في الأيام المقبلة.