الحدث - شربل نحاس - الحلقة الكاملة

جال رئيسُ لجنة مراقبةِ تنفيذ اتفاقِ وقف إطلاق النار الجديد الجنرال مايكل ليني، مع سلَفِه الجنرال جاسبر جيفرز على المقراتِ الرسمية في زيارةِ تعارُفٍ بعد تسلّم مَهامِّه، وقالت مصادرُ الرئاساتِ الثلاثِ للجديد إنَّ السياقَ العام لن يختلف، ولكنَّ الانطباعَ أنَّ ليني أكثرُ تفرُّغاً من جيفرز لمتابعة مَهامِّ اللجنة، وهذا التغييرُ ليس سوى تغييرٍ تِقني، لأنَّ التغيراتِ في السياسات والتعاطي مع الخروقات الاسرائيلية لها علاقةٌ بتوجهات الادارةِ الخارجية.