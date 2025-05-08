ما بعد نصرالله.. فرنجية يكشف أمراً هاماً!

أكد سليمان فرنجية في حديث لقناة "الجديد" أن الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله كان يراعي الداخل اللبناني دائماً، مشيراً إلى أن "المعركة انتهت" وأن الوقت حان "لنعيش معاً".



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