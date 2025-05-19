ماكينة "جمعية المشاريع" لـ الجديد: تقدُّم كبير للائحة "بيروت بتجمعنا" على "بيروت بتحبك" مع فوزها بكافة مقاعد بلدية بيروت بعد فرز 575 قلماً حتى الآن