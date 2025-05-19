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ماكينة "المشاريع" لـ#الجديد: بعد انتهاء الفرز لائحة "بيروت بتجمعنا" (تحالف الاحزاب) تحصد 23 مقعداً مقابل خرق واحد لمرشح "بيروت بتحبك" محمود الجمل

2025-05-19 | 10:38
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ماكينة "المشاريع" لـ#الجديد: بعد انتهاء الفرز لائحة "بيروت بتجمعنا" (تحالف الاحزاب) تحصد 23 مقعداً مقابل خرق واحد لمرشح "بيروت بتحبك" محمود الجمل
ماكينة "المشاريع" لـ#الجديد: بعد انتهاء الفرز لائحة "بيروت بتجمعنا" (تحالف الاحزاب) تحصد 23 مقعداً مقابل خرق واحد لمرشح "بيروت بتحبك" محمود الجمل
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ماكينة "المشاريع" لـ#الجديد: بعد انتهاء الفرز لائحة "بيروت بتجمعنا" (تحالف الاحزاب) تحصد 23 مقعداً مقابل خرق واحد لمرشح "بيروت بتحبك" محمود الجمل

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