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2025-05-19 | 10:38
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ماكينة "المشاريع" لـ#الجديد: بعد انتهاء الفرز لائحة "بيروت بتجمعنا" (تحالف الاحزاب) تحصد 23 مقعداً مقابل خرق واحد لمرشح "بيروت بتحبك" محمود الجمل
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ماكينة "جمعية المشاريع" لـ الجديد: تقدُّم كبير للائحة "بيروت بتجمعنا" على "بيروت بتحبك" مع فوزها بكافة مقاعد بلدية بيروت بعد فرز 575 قلماً حتى الآن
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