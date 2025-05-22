منزل نائب يتعرض لهجوم كبير.. هذا ما حصل!

أفاد مراسل الجديد عن تعرض منزل النائب ياسين ياسين في بلدة غزة – البقاع الغربي لهجوم كبير نفذه عدد من الأشخاص، وذلك على خلفية نتائج الانتخابات البلدية التي جرت مؤخرًا في البلدة، والتي اتخذ فيها النائب ياسين موقفًا حياديًا من طرفي التنافس.



ووفق المعطيات، فقد أقدم المهاجمون – الذين وصلوا في أكثر من 15 سيارة – على ضرب باب المنزل في وقت لم يكن فيه النائب متواجدًا داخله. وقد تقدم النائب ياسين بدعوى قضائية ضد المعتدين، متهمًا إياهم بالهجوم والتهديد بالقتل.

وبحسب المعلومات، يسود البلدة توتّر شديد على خلفية هذا الاعتداء، وسط تصاعد الخلافات العائلية والسياسية. واعتبر بعض الأهالي أن الهجوم يحمل رسائل تخويف واضحة موجهة لكل من قد يعارض أداء أو شرعية الهيئة البلدية المنتخبة.

في حين بدأت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة، فيما دعت فعاليات المنطقة إلى الضرب بيد من حديد لكل من قام وحرض على مثل هذه الافعال، كما طالبت الفعاليات التهدئة وضبط النفس، تفاديًا لأي تصعيد إضافي يهدد السلم الأهلي في البلدة.