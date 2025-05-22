الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

منزل نائب يتعرض لهجوم كبير.. هذا ما حصل!

2025-05-22 | 10:47
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
منزل نائب يتعرض لهجوم كبير.. هذا ما حصل!
منزل نائب يتعرض لهجوم كبير.. هذا ما حصل!

أفاد مراسل الجديد عن تعرض منزل النائب ياسين ياسين في بلدة غزة – البقاع الغربي لهجوم كبير نفذه عدد من الأشخاص، وذلك على خلفية نتائج الانتخابات البلدية التي جرت مؤخرًا في البلدة، والتي اتخذ فيها النائب ياسين موقفًا حياديًا من طرفي التنافس.

ووفق المعطيات، فقد أقدم المهاجمون – الذين وصلوا في أكثر من 15 سيارة – على ضرب باب المنزل في وقت لم يكن فيه النائب متواجدًا داخله. وقد تقدم النائب ياسين بدعوى قضائية ضد المعتدين، متهمًا إياهم بالهجوم والتهديد بالقتل.
وبحسب المعلومات، يسود البلدة توتّر شديد على خلفية هذا الاعتداء، وسط تصاعد الخلافات العائلية والسياسية. واعتبر بعض الأهالي أن الهجوم يحمل رسائل تخويف واضحة موجهة لكل من قد يعارض أداء أو شرعية الهيئة البلدية المنتخبة.
في حين بدأت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة، فيما دعت فعاليات المنطقة إلى الضرب بيد من حديد لكل من قام وحرض على مثل هذه الافعال، كما طالبت الفعاليات التهدئة وضبط النفس، تفاديًا لأي تصعيد إضافي يهدد السلم الأهلي في البلدة.
منزل نائب يتعرض لهجوم كبير.. هذا ما حصل!

خاص الجديد

محليات

البقاع

غزة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عين التينة.. مراسم إستقبال الرئيس الفلسطيني (فيديو)
ليال بو موسى تفتح ملف فساد أمين سلام.. والنقيب متورط (تقرير إخباري)

اقرأ ايضا في خاص الجديد

أورتاغوس تأجل زيارتها لبيروت.. و"الجديد" تكشف السبب!
14:08

أورتاغوس تأجل زيارتها لبيروت.. و"الجديد" تكشف السبب!

أفادت مراسلة "الجديد" من واشنطن جوزفين ديب، بأن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس أجلّت زيارتها إلى لبنان إلى وقت لاحق قريب، مشيرة إلى أن الزيارة "لن تكون خالية الوفاض" وهذا سبب أساسي في التأجيل.

وأشارت معلومات "الجديد" أن الإصلاحات وإعادة هيكلة المصارف شرط أساسي، في ظل أجواء سلبية من صندوق النقد الدولي تجاه بيروت بسبب بطء تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

14:08

أورتاغوس تأجل زيارتها لبيروت.. و"الجديد" تكشف السبب!

أفادت مراسلة "الجديد" من واشنطن جوزفين ديب، بأن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس أجلّت زيارتها إلى لبنان إلى وقت لاحق قريب، مشيرة إلى أن الزيارة "لن تكون خالية الوفاض" وهذا سبب أساسي في التأجيل.

وأشارت معلومات "الجديد" أن الإصلاحات وإعادة هيكلة المصارف شرط أساسي، في ظل أجواء سلبية من صندوق النقد الدولي تجاه بيروت بسبب بطء تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025