مصادر مقربة من الحزب للجديد: علاقة حزب الله بالرئيس عون يحكمها التفاهم على المسار المقبل بهدوء ودون ضغط في أي جدول زمني

مصادر مقربة من حزب الله للجديد: الحزب التقط بايجابية كلام الرئيس عون لا سيما عن الحوار الثنائي حول السلاح ما سيساهم في ابقاء الحوار بعيداً عن البازار السياسي لخصوم الحزب في الداخل