مسؤول أمني فلسطيني للجديد: ملتزمون سيادة لبنان ولن نعطل سحب سلاح المخيمات

قال الناطق الرسمي لقوى الامن الفلسطيني اللواء انور رجب أنّ ما جاء في البيان الوزاري المشترك بين الجانبين يلبي المصلحة العليا للشعبين الفلسطيني واللبناني.



كلام رجب جاء في مقابلة خاصة مع الجديد حيث أكد أنّ رسالة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كانت واضحة، وأن الدولة اللبنانية ماضية في قرار سحب السلاح من المخيمات، ولن تتراجع عنه، مشدداً بالقول: "نحن كفلسطينيين نؤكد التزامنا بسيادة الدولة اللبنانية".



وأضاف: "لن نكون عامل تعطيل في وجه تطبيق القانون اللبناني، بل سنكون طرفًا مساندًا وداعمًا في هذا المسار.

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