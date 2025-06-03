الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
22
o
البقاع
17
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
16:12
أبقار الشوارع تهدد طرابلس.. وهذه وجهة حليبها!
11:07
مسؤول أمني فلسطيني للجديد: ملتزمون سيادة لبنان ولن نعطل سحب سلاح المخيمات
08:22
بري يعتذر عن عدم تقبل التهاني بعيد الأضحى.. والسبب!
07:13
هل من زيادة على سعر ربطة الخبز؟
07:07
عراقجي: مستعدون لإعادة إعمار لبنان.. وندعم استقلاله وسيادته
خاص الجديد
معلومات الجديد: الوزير السابق علي حمية إلى جانب تعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون إعادة الإعمار كُلف أيضاً تمثيل الرئيس عون في اللجان الحكومية
2025-06-03 | 13:03
A-
A+
معلومات الجديد: الوزير السابق علي حمية إلى جانب تعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون إعادة الإعمار كُلف أيضاً تمثيل الرئيس عون في اللجان الحكومية
مقالات ذات صلة
معلومات الجديد: تعيين الوزير السابق علي حمية مستشارا لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لشؤون إعادة الإعمار
مصادر متابعة لتعيين حمية مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون إعادة الاعمار للجديد: الرئيس عون هو من قرر تعيين حمية وفخامته عازم على إحراز تقدم في ملف إعادة الاعمار
معلومات الجديد: رئيس الجمهورية سيسعى في اللقاء الذي يسبق جلسة مجلس الوزراء إلى التوافق مع رئيس الحكومة على تعيين كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان لكي يتم التعيين بالإجماع
معلومات الجديد: الوزير السابق علي حمية إلى جانب تعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون إعادة الإعمار كُلف أيضاً تمثيل الرئيس عون في اللجان الحكومية
خاص الجديد
محليات
الجديد:
الوزير
السابق
تعيينه
مستشاراً
لرئيس
الجمهورية
لشؤون
إعادة
الإعمار
أيضاً
تمثيل
الرئيس
اللجان
الحكومية
العودة الى الأعلى
استقالة جماعية من بلدية طرابلس.. وتوجّه نحو انتخابات فرعية
هذا ما قاله نصرالله قبل اغتياله.. معلومات تُكشف للمرة الأولى (تقرير)
اقرأ ايضا في خاص الجديد
13:03
معلومات الجديد: الوزير حمية التقى يوم الثلاثاء رئيس الجمهورية وهذا اللقاء لم يكن الاول بينهما على أن تبدأ الخطوات والعمل الجدي صباح الاربعاء
13:03
معلومات الجديد: الوزير حمية التقى يوم الثلاثاء رئيس الجمهورية وهذا اللقاء لم يكن الاول بينهما على أن تبدأ الخطوات والعمل الجدي صباح الاربعاء
13:03
مصادر متابعة لتعيين حمية مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون إعادة الاعمار للجديد: الرئيس عون هو من قرر تعيين حمية وفخامته عازم على إحراز تقدم في ملف إعادة الاعمار
13:03
مصادر متابعة لتعيين حمية مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون إعادة الاعمار للجديد: الرئيس عون هو من قرر تعيين حمية وفخامته عازم على إحراز تقدم في ملف إعادة الاعمار
13:03
معلومات الجديد: مؤتمر للدول المانحة سيُعقد في 10 حزيران في السرايا الحكومية يختص بإعادة إعمار لبنان وبالمساعدات بشكل عام
13:03
معلومات الجديد: مؤتمر للدول المانحة سيُعقد في 10 حزيران في السرايا الحكومية يختص بإعادة إعمار لبنان وبالمساعدات بشكل عام
يحدث الآن
محليات
16:12
أبقار الشوارع تهدد طرابلس.. وهذه وجهة حليبها!
محليات
15:57
بالذكاء الاصطناعي.. الحريري يستثمر في الإمارات
محليات
15:54
بشرارة محروقات.. اشتعلت بين وزيرة البيئة والقوات
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-05-26
"صفعة بريجيت".. أول تعليق من ماكرون: الفيديو صحيح
13:23
معلومات الجديد : عين التينة تبلغت من الولايات المتحدة إنهاء مهام مورغان اورتاغوس في لبنان
2025-05-30
لقاء يجمع وفيق صفا والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان.. ماذا دار بينهما؟
2024-12-07
سلاف فواخرجي تتضامن مع الجيـش السوري: حماة الديار ثقتنا فيكم كبيرة
2025-05-31
إغتالته فجراً.. إسرائيل تعلن مهمة واسم المستهدف بـ حزب الله
2025-06-02
الرئيس سلام: مسألة السلاح موجودة بالبيان الوزاري الذي ينص على حصره بيد الدولة
بالفيديو
بالفيديو
15:00
سوسن ارشيد تكشف عن تفكيرها بالطلاق من مكسيم خليل
14:30
مكسيم خليل يفاجئ زوجته سوسن ارشيد بسؤال محرج على الهواء
13:04
مقدمة النشرة المسائية 03-06-2025
2025-06-02
مقدمة النشرة المسائية 02-06-2025
2025-06-02
هنا بيروت - الحلقة الكاملة
2025-06-02
نجما "الحب أعمى يا حبيبي" صفا الجبوري ومحمد كسواني يحتفلان بزفافهما للمرة الثانية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
02:23
تحذير من الأمن العام للرعايا السوريين في لبنان.. ماذا في تفاصيله؟
محليات
02:23
تحذير من الأمن العام للرعايا السوريين في لبنان.. ماذا في تفاصيله؟
محليات
10:21
أطلق النار على الجيش.. مقتل مطلوب خطير خلال مداهمة أمنية
محليات
10:21
أطلق النار على الجيش.. مقتل مطلوب خطير خلال مداهمة أمنية
محليات
02:42
الرئيس عون: القرار اتُخذ.. لم يعد مقبولاً أن نبقى خارج العصر
محليات
02:42
الرئيس عون: القرار اتُخذ.. لم يعد مقبولاً أن نبقى خارج العصر
فن
05:41
اخلاء سبيل والدة وشقيق وديع الشيخ بقضية وفاة والده وهو يهدد بالقضاء!
فن
05:41
اخلاء سبيل والدة وشقيق وديع الشيخ بقضية وفاة والده وهو يهدد بالقضاء!
محليات
08:22
بري يعتذر عن عدم تقبل التهاني بعيد الأضحى.. والسبب!
محليات
08:22
بري يعتذر عن عدم تقبل التهاني بعيد الأضحى.. والسبب!
محليات
13:48
حمية للإعمار!
محليات
13:48
حمية للإعمار!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025