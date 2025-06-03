معلومات الجديد: الوزير السابق علي حمية إلى جانب تعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون إعادة الإعمار كُلف أيضاً تمثيل الرئيس عون في اللجان الحكومية

مصادر متابعة لتعيين حمية مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون إعادة الاعمار للجديد: الرئيس عون هو من قرر تعيين حمية وفخامته عازم على إحراز تقدم في ملف إعادة الاعمار