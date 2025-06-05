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2025-06-05 | 03:18
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مراسل الجديد: مسيّرة إسرائيلية تستهدف "رابيد" في بلدة قلاويه بالقرب من مبنى المدرسة الرسمية ونجاة السائق
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محليات
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النّائب مارك ضو لـ الجديد: سوريا "طايرة طيران" في موضوع الإستثمارات لأن مسارها واضح والحديث في واشنطن تجاه لبنان هو "لحقوا حالكم"
الرواية الكاملة للتوقيفات في ملف تهريب الادوية
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