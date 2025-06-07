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بعد بثّ حلقة "يسقط حكم الفاسد" عبر الجديد حول الأدوية المزورة أوقفت الجرائم المالية المدعو حسين حجازي على خلفية تورّطه في الملف
2025-06-07 | 04:23
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بعد بثّ حلقة "يسقط حكم الفاسد" عبر الجديد حول الأدوية المزورة أوقفت الجرائم المالية المدعو حسين حجازي على خلفية تورّطه في الملف
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