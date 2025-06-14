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خاص الجديد
مراسل الجديد: محلقة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية على أحد المواطنين بين بلدتي كفركلا ودير ميماس
2025-06-14 | 02:35
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مراسل الجديد: محلقة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية على أحد المواطنين بين بلدتي كفركلا ودير ميماس
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خاص الجديد
محليات
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