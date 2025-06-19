رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان إدوارد غابرييل لـ الجديد: لا يبدو أن حزب الله سيقدم على أي خطوات بشأن الحرب بين إسرائيل وإيران وزيارة توم براك الى لبنان كانت إيجابية