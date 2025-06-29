النائب أسعد درغام لـ وهلق شو: حصر السلاح بات "تحصيل حاصل"

المديرة التنفيذية لـ"كلنا إرادة" ديانا منعم لـ وهلق شو: نعمل على المطالبة بقانون يسمح للبنانيين غير المقيمين بالتصويت في الانتخابات المقبلة في مكان القيد و69 نائباً يساندون هذا الطلب