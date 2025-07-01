أميركا تضغط قبل الخميس والرد اللبناني بـ 3 محاور!

مواكبة للاستحقاقات المقبلة على ، تحدثت معلومات الجديد عن مساع قامت بها السفيرة الاميركية مع المسؤولين اللبنانيين لوضعهم امام مسؤولية العناوين التي ينتظر المجتمع الدولي من لبنان ان ينجزها بشكل فوري.

وتأتي هذه المساعي لجونسون مع كلام الموفد الاميركي توم باراك الاخير من المملكة السعودية حيث قال إن على ان يختفي ويجب ان يختفي عسكريا.

وفي معلومات الجديد ان لجنة السفراء الخمسة ستجتمع في السفارة الاميركية في عوكر يوم الخميس المقبل لمواكبة التطورات اللبنانية وللتأكيد على اهمية العنوانين الاساسيين :السلاح والاصلاح معا. ويأتي هذا الاجتماع لمواكبة الدول الخمس للاجتماعات التي يقوم بها المسؤولون اللبنانيون تحضيرا للرد اللبناني على ورقة باراك.

كما ان باراك حدد مواعيده مع المسؤولين اللبنانيين في السابع والثامن من الجاري ، وسط معلومات اكدت للجديد ان اللجنة الثلاثية تتابع عملها وسط تناغم بين مواقف اعضائها. وفي الرد اللبناني ثلاثة اجزاء بحسب المعلومات: جزء يتعلق بالعلاقة مع ، وجزء يتعلق بالسلاح وجزء يتعلق بالاصلاحات.