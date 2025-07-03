معلومات الجديد: اجتماع الخماسية في السفارة الاميركية استمرّ لساعتين من الوقت بحضور 4 سفراء اذ تغيّب السفير السعودي بداعي السفر

هادي أبو الحسن لـ الجديد: السلاح لم يحمِ الأرض ولا المقاومة حتى والنصر الأكبر هو العودة الى إتفاق الهدنة إذ أن لبنان لا يحتمل التطبيع مع إسرائيل حالياً