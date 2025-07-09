تمنيات لا تطمينات!

بينما ينشغل في قراءة كلام الموفد الاميركي توم براك، قالت مصادر سياسية للجديد، إن كل ما تلقاه لبنان حتى اللحظة يندرج في إطار التمنيات من دون أي تطمينات حول مسار الأمور، مع التاكيد على أن الكلمة الفصل ستخرج من الاروقة الاميركية، فالموفد الرئاسي مخول نقل ، لا تقييمها أو مناقشتها، في المقابل تعول اطراف سياسية عدة على موقف خارجي يسهل مسار الأمور.