تمنيات لا تطمينات!

وتنقل المصادر ارتياحا كبيرا لموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري
في مقاربة الأمور وتحديدا الصيغة النهائية للورقة اللبنانية، إلا أن هذا الارتياح مقرون بعلامات استفهام حول مدى قدرة الرئاسة الثانية على قراءة المشهد ومجاراته، وربطا بالوساطات والطروحات، وتحديدا ترويج أحد النواب لدور أو وساطة بين حزب الله
والجانب الأميركي، نفت جهات عدة صحة هذه المعلومات شكلا ومضمونا، واصفة المهمة بالفضفاضة ولا تعالج على هذا المستوى إطلاقا.
حكوميا، لا يزال ملف نواب الحاكم رهينة التجاذبات ومحاولات تحجيم صلاحيات الحاكم، أما التشكيلات فيفترض أن تبصر النور ليوقعها وزير العدل قبيل سفره في العشرين من الشهر الحالي، على أن تتوافق مع التعيينات القضائية في مجلس الوزراء
.