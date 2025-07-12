بالفيديو: هكذا تقاسمت الحكومة التعيينات.. هل التزمت بالمعايير؟

معلومات الجديد: موقف لبنان يتمحور حول التزام الحكومة بالاصلاحات والتعاون مع سوريا لترسيم الحدود واعتبار موافقة حكومة ميقاتي على اتفاقية وقف النار التزام لبناني ببنود الاتفاقية مقابل عدم التزام اسرائيل