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خاص الجديد

فارس سعيد لـ وهلق شو: الرئيس برّي حسم خياره بعدم تعريض جنوب لبنان والطائفة الشيعية وأهلها للخطر

2025-07-20 | 16:02
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فارس سعيد لـ وهلق شو: الرئيس برّي حسم خياره بعدم تعريض جنوب لبنان والطائفة الشيعية وأهلها للخطر
فارس سعيد لـ وهلق شو: الرئيس برّي حسم خياره بعدم تعريض جنوب لبنان والطائفة الشيعية وأهلها للخطر
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فارس سعيد لـ وهلق شو: الرئيس برّي حسم خياره بعدم تعريض جنوب لبنان والطائفة الشيعية وأهلها للخطر

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مصادر متابعة للجديد: حزب الله يرى في ورقة براك صك استسلام وهو غير معني بها ولا بأي ردود لبنانية عليها

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