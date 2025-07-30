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خاص الجديد

مهلة الأول من آب.. هكذا يحاول لبنان استدراكها

2025-07-30 | 12:54
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مهلة الأول من آب.. هكذا يحاول لبنان استدراكها
مهلة الأول من آب.. هكذا يحاول لبنان استدراكها

خاص الجديد

مع بدء العد العكسي لانتهاء مهلة الاول من آب التي من المفترض ان تشكل المرحلة الاولى الواردة في ورقة المبعوث الاميركي توم براك فيما يتعلق بالجدول الزمني لمسألة حصرية السلاح، استدرك الجانب الرسمي اللبناني الموقف بعدما تلمس التحفظ الأميركي والرفض الاسرائيلي، ما دفع رئيس الحكومة للدعوة الى جلسة حكومية الثلاثاء المقبل لبحث مسألة حصرية السلاح، وذلك بعد توجيه سلام رسالة الى الأميركيين يوضح فيها الموقف اللبناني. وعلى خط آخر يتوقع أن يعلن رئس الجمهورية في خطابه غداً لمناسبة الاول من آب موقف لبنان الرسمي من موضوع حصرية السلاح بشكل واضح وحازم. الموقف اللبناني الرسمي يأتي استدراكاً لتحذيرات عربية ودولية وردت للبنان من احتمال ضربة اسرائيلية قد تشمل البنية التحتية اللبنانية.

وفي هذا الاطار، قام الرئيسان عون وسلام بالتواصل مع المجموعة الأوروبية للضغط على إسرائيل منعاً للتصعيد. ووسط كل هذه المعطيات، تشير معلومات الجديد الى انقسام "صامت" بدأت يظهر بين الرئيسين عون وسلام من جهة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة أخرى، على خلفية موقف بري غير الموافق على الإلتزام بالمهل الزمنية المذكورة في ورقة براك، وطرحه العودة الى اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقع في تشرين الثاني الماضي، وهذا ما أبلغه في اجتماعه مع المبعوث الأميركي توم براك

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