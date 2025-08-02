هل ستقر الحكومة جدولا زمنيا لسحب السلاح؟ التفاصيل في نشرة أخبار الجديد بعد قليل

معلومات الجديد: حزب الله يفضل وضع صيغة ركيزتها المجلس الأعلى للدفاع دون أي جدولة أو تواريخ في وقت يقترح فيه حزب القوات باسناد المهمة الى المجلس الأعلى للدفاع ليضع خطة واضحة لكن ضمن جدول زمني محدد