الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
04:53
بالفيديو: نجل الرئيس "مولّعها".. Habibi Come To Lebanon
03:12
لأول مرة منذ 600 عام.. بركان يستيقظ! (فيديو)
13:14
جلسة الثلاثاء.. كيف ومتى سيسحب السلاح؟ (فيديو)
10:47
أشجار بإسم ضحايا إنفجار المرفأ! (فيديو)
09:08
إطلاق نار على منتظري المساعدات! (فيديو)
خاص الجديد
الصحافي قاسم قصير لـ الجديد: تواصلت مع شخصيات للدعوة إلى تحرّك شعبي "غير منظّم" على توقيت جلسة الثلاثاء للضغط على الحكومة بعبارة "انتبهوا في احتلال"
2025-08-03 | 04:35
A-
A+
الصحافي قاسم قصير لـ الجديد: تواصلت مع شخصيات للدعوة إلى تحرّك شعبي "غير منظّم" على توقيت جلسة الثلاثاء للضغط على الحكومة بعبارة "انتبهوا في احتلال"
مقالات ذات صلة
الصحافي ابراهيم بيرم لـ" الجديد": حزب الله وحركة أمل لن يذهبا إلى جلسة الثلاثاء إذا لم يكن هناك تفاهم واضح حول صيغة السلاح
الصحافي حسين أيوب لـ وهلق شو: كلام الشيخ نعيم قاسم هو عنوان المرحلة المقبلة وهذا يعني ما تحكوا معنا بالسلاح طالما هناك احتلال وهذه المعادلة تتجاوز حزب الله كتنظيم
مصدر مقرب من وزراء حركة أمل وحزب الله لـ "الجديد" : العمل جارٍ لسحب أيِّ فتيلٍ من شأنه تفجير الحكومة خلال جلسة الثلاثاء
الصحافي قاسم قصير لـ الجديد: تواصلت مع شخصيات للدعوة إلى تحرّك شعبي "غير منظّم" على توقيت جلسة الثلاثاء للضغط على الحكومة بعبارة "انتبهوا في احتلال"
خاص الجديد
محليات
الجديد:
تواصلت
شخصيات
للدعوة
تحرّك
منظّم"
توقيت
الثلاثاء
للضغط
الحكومة
بعبارة
"انتبهوا
احتلال"
العودة الى الأعلى
جلسة الثلاثاء وسحب السلاح.. هذا ما يدور في الكواليس (تقرير)
اقرأ ايضا في خاص الجديد
15:50
جلسة الثلاثاء وسحب السلاح.. هذا ما يدور في الكواليس (تقرير)
15:50
جلسة الثلاثاء وسحب السلاح.. هذا ما يدور في الكواليس (تقرير)
13:04
مصادر دبلوماسية للجديد: برّاك خلال زيارته الأخيرة لبنان أبلغ أن هذه الفرصة الأخيرة للتفاهم وأنه قد لا يعود
13:04
مصادر دبلوماسية للجديد: برّاك خلال زيارته الأخيرة لبنان أبلغ أن هذه الفرصة الأخيرة للتفاهم وأنه قد لا يعود
13:03
مصادر دبلوماسية للجديد: واشنطن وتل ابيب لن تقبلا بأوساط الحلول والمطلوب اقرار بند السلاح وفق جدول زمني وبإجماع حكومي
13:03
مصادر دبلوماسية للجديد: واشنطن وتل ابيب لن تقبلا بأوساط الحلول والمطلوب اقرار بند السلاح وفق جدول زمني وبإجماع حكومي
يحدث الآن
محليات
05:34
إنفجار المرفأ.. سعد الحريري: ليُحاسب كل مذنب!
محليات
05:21
ابراهيم ريحان: الاتصالات بالساعات الأخيرة تسعى لوجود صيغة واضحة لحصر السلاح
فن
05:02
انقطاع الكهرباء في حفل اصالة في جرش والجمهور ينقذ الموقف
اخترنا لك
جلسة الثلاثاء وسحب السلاح.. هذا ما يدور في الكواليس (تقرير)
15:50
مصادر دبلوماسية للجديد: برّاك خلال زيارته الأخيرة لبنان أبلغ أن هذه الفرصة الأخيرة للتفاهم وأنه قد لا يعود
13:04
مصادر دبلوماسية للجديد: واشنطن وتل ابيب لن تقبلا بأوساط الحلول والمطلوب اقرار بند السلاح وفق جدول زمني وبإجماع حكومي
13:03
معلومات الجديد: صيغ متبادلة بين حزب الله والقصر الجمهوري عبر موفدين تهدف للوصول إلى صيغ مشتركة تؤكد على حق الدولة في حصرية السلاح من جهة ومنع الوصول إلى انزلاقات داخلية من جهة ثانية
13:03
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: الحزب منفتح على الصيغ التي تؤكد على حصرية السلاح بيد الدولة وفق البيان الوزاري وخطاب القسم إلا أن ما تسعى اليه اسرائيل هو فرض إتفاق آخر
13:03
معلومات الجديد: حزب الله يفضل وضع صيغة ركيزتها المجلس الأعلى للدفاع دون أي جدولة أو تواريخ في وقت يقترح فيه حزب القوات باسناد المهمة الى المجلس الأعلى للدفاع ليضع خطة واضحة لكن ضمن جدول زمني محدد
13:03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-08-01
بيار بو عاصي: لهذا السبب لم أعزِّ بزياد الرحباني.. وهذا رأيه بأحداث السويداء (شاهد بودكاست عَ الجديد)
2024-11-04
برشلونة يثير جنون منافسيه بخطة التسلل .. إليكم الاحصاءات
2025-08-01
امل حجازي بإطلالة جديدة بعد خلعها الحجاب
2025-05-16
صفاء سلطان ترفع دعوى قضائية ضد فارس اسكندر بتهمة "الاساءة العلنية"
2025-07-26
وزير الثقافة يشرح عبر الجديد حالة زياد الرحباني الصحية قبل وفاته
11:57
مصدر مقرب من وزراء حركة أمل وحزب الله: القرار حتى اللحظة هو المشارَكة في جلسة الثلاثاء تحت سقف البيان الوزاري وخطاب القسم
بالفيديو
بالفيديو
05:21
ابراهيم ريحان: الاتصالات بالساعات الأخيرة تسعى لوجود صيغة واضحة لحصر السلاح
13:10
مقدمة النشرة المسائية 02-08-2025
10:33
هنا بيروت - زياد حواط - الحلقة الكاملة
09:44
محمد شاكر يكشف مفاجآت عن تعاونه مع والده فضل شاكر بعد "كيفك ع فراقي"
06:29
الحدث - ابراهيم بيرم - الحلقة الكاملة
2025-08-01
مقدمة النشرة المسائية 01-08-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
04:08
تغريدة ناريّة لوزير العدل عن "حزب الله": لن يُسمح له!
محليات
04:08
تغريدة ناريّة لوزير العدل عن "حزب الله": لن يُسمح له!
عربي و دولي
09:58
"القوات" تتوعد بالرد على أي "7 أيار جديد"!
عربي و دولي
09:58
"القوات" تتوعد بالرد على أي "7 أيار جديد"!
محليات
14:53
وداعاً واتساب؟!
محليات
14:53
وداعاً واتساب؟!
محليات
01:24
قبل الثلاثاء.. هذا ما سيفعله الرئيس عون مع "حزب الله" (نداء الوطن)
محليات
01:24
قبل الثلاثاء.. هذا ما سيفعله الرئيس عون مع "حزب الله" (نداء الوطن)
عربي و دولي
02:18
السويداء تشتعل مجدداً!
عربي و دولي
02:18
السويداء تشتعل مجدداً!
عربي و دولي
01:34
أمرٌ واحد يُجبر إسرائيل على الانسحاب! (الأنباء الكويتية)
عربي و دولي
01:34
أمرٌ واحد يُجبر إسرائيل على الانسحاب! (الأنباء الكويتية)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025