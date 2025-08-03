الصحافي قاسم قصير لـ الجديد: تواصلت مع شخصيات للدعوة إلى تحرّك شعبي "غير منظّم" على توقيت جلسة الثلاثاء للضغط على الحكومة بعبارة "انتبهوا في احتلال"

العودة الى الأعلى جلسة الثلاثاء وسحب السلاح.. هذا ما يدور في الكواليس (تقرير)