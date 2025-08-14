مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: يجب أن نفاوض على ورقة برّاك "كاملة" ونعدّل ما يمكن تعديله ووضع تواريخ "معقولة"

التجديد لليونيفيل.. بضوء اخضر اميركي (التفاصيل ضمن المشهد السياسي في نشرة أخبار الجديد بعد قليل)

التجديد لليونيفيل.. بضوء اخضر اميركي (التفاصيل ضمن المشهد السياسي في نشرة أخبار الجديد بعد قليل)