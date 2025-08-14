الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: يجب أن نفاوض على ورقة برّاك "كاملة" ونعدّل ما يمكن تعديله ووضع تواريخ "معقولة"

2025-08-14 | 08:21
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: يجب أن نفاوض على ورقة برّاك "كاملة" ونعدّل ما يمكن تعديله ووضع تواريخ "معقولة"
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: يجب أن نفاوض على ورقة برّاك "كاملة" ونعدّل ما يمكن تعديله ووضع تواريخ "معقولة"
مقالات ذات صلة
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: يجب أن نفاوض على ورقة برّاك "كاملة" ونعدّل ما يمكن تعديله ووضع تواريخ "معقولة"

خاص الجديد

محليات

حمادة

#هنا_بيروت:

نفاوض

برّاك

"كاملة"

ونعدّل

تعديله

تواريخ

"معقولة"

العودة الى الأعلى
Aljadeed
التجديد لليونيفيل.. بضوء اخضر اميركي (التفاصيل ضمن المشهد السياسي في نشرة أخبار الجديد بعد قليل)
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: حزب الله "مسلِّم" الرئيس بري الملف السياسي وليس العسكري

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

اخترنا لك
التجديد لليونيفيل.. بضوء اخضر اميركي (التفاصيل ضمن المشهد السياسي في نشرة أخبار الجديد بعد قليل)
12:24
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: حزب الله "مسلِّم" الرئيس بري الملف السياسي وليس العسكري
08:11
النائب مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: لاريجاني حذّر من التمادي غير المحسوب لعملية سحب السلاح ولبنان لا يزال رهينة لأطماع دولية
08:10
تمارا الزين لـ #الجديد: تفاصيل ورقة برّاك "مخيفة" وكل بند يحتوي على "فخ" وعلى الجيش اللبناني مقاربة الخطة بطريقة مدروسة ومناقشتها مع الرؤساء الثلاثة
04:13
تمارا الزين لـ #الجديد: كان هناك اتفاق ضمني بتأجيل إقرار بند حصرية السلاح ولم يتم الالتزام به
04:03
تمارا الزين لـ #الجديد: كان يجب التمهل قبيل انعقاد الجلستين الوزاريتين ليحصل التوافق بين الأطراف ومناقشة ورقة برّاك بمثابة "استسلام"
04:02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025