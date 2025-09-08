بعد تقرير "الجديد" حول التزوير.. اطلاق نار على منزل مرشح سابق
أفاد مراسل الجديد، أن "قوة اسرائيلية توغلت بعد منتصف الليل إلى منطقة الخانوق في أطراف بلدة عيترون وعمدت إلى تفخيخ وتفجير غرفة متبقية من منزل دُمّر في العدوان الأخير".وقد ترك جنود العدو منشورات تحريضية في المكان.