بعد تقرير "الجديد" حول التزوير.. اطلاق نار على منزل مرشح سابق

على خلفية تقرير عرضته "الجديد" في النشرة المسائية حول التي جرت في شهر أيار الماضي في بلدة شمع الجنوبية، والذي تناول مجريات الطعن المقدم من لائحة " شمع" ضد لائحة "التنمية والوفاء"، أقدم المدعو ، المتطوع في الدفاع المدني (صور)، على إطلاق أكثر من خمس رصاصات من مسدس حربي على مرشح لائحة عائلات شمع، السيد ، بحضور عائلته وأطفاله، متّهماً الأخير بالوقوف وراء التقرير.



