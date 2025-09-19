الأخبار
13:07
عنّفت طفلها... ماذا حلّ بالأم؟
04:26
الجيش اللبناني يقبض على تجار المخدرات في مخيم شاتيلا (شاهد الفيديو)
02:54
بعد أورتاغوس.. new look للسفيرة الأميركية من توقيع المندلق (فيديو)
2025-09-18
بالفيديو: كيك وبيجر ورسالة!
2025-09-18
هنا بيروت - 18/09/2025 - الحلقة الكاملة
خاص الجديد
بعد المداهمة.. مراسلة "الجديد" تتوغل بين اوكار المخدرات | التفاصيل في النشرة المسائية
2025-09-19 | 12:22
A-
A+
بعد المداهمة.. مراسلة "الجديد" تتوغل بين اوكار المخدرات | التفاصيل في النشرة المسائية
الجيش يضرب أوكار المخدرات في بعلبك
بين الترحيلِ والمحاكمة: مصيرُ السجناء السوريين في لبنان | التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
مداهمات ومصادرات.. العمل الجدي بدأ (تابعوا التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل)
بعد المداهمة.. مراسلة "الجديد" تتوغل بين اوكار المخدرات | التفاصيل في النشرة المسائية
خاص الجديد
محليات
المداهمة..
مراسلة
"الجديد"
تتوغل
اوكار
المخدرات
التفاصيل
النشرة
المسائية
الجيش اللبناني يقبض على تجار المخدرات في مخيم شاتيلا (شاهد الفيديو)
مصادر دبلوماسية للجديد: واشنطن والرياض تعتبران أن الإصلاحات الكاملة ليست الإقتصادية فقط بل الأمنية التي تهدف إلى حصر السلاح وإلى حين تحقيق ذلك لبنان لن يحصل على أي دعم
14:34
معلومات الجديد: اللجنة الخماسية عقدت لقاءً وداعياً في السفارة الأميركية للسفيرة جونسون بغياب السفير السعودي
14:34
معلومات الجديد: اللجنة الخماسية عقدت لقاءً وداعياً في السفارة الأميركية للسفيرة جونسون بغياب السفير السعودي
14:34
معلومات الجديد: السفيرة الأميركية ليزا جونسون تغادر لبنان نهاية الأسبوع المقبل على أن يتسلّم السفير الجديد مهامه
14:34
معلومات الجديد: السفيرة الأميركية ليزا جونسون تغادر لبنان نهاية الأسبوع المقبل على أن يتسلّم السفير الجديد مهامه
13:46
مصادر دبلوماسية عربية تعليقا على كلمة قاسم لـ الجديد: الملفت بالخطاب هو التأكيد على الدور السعودي الإيجابي وهذا ما تلقفته دوائر عربية بإيجابية ستظهر في الأيام المقبلة
13:46
مصادر دبلوماسية عربية تعليقا على كلمة قاسم لـ الجديد: الملفت بالخطاب هو التأكيد على الدور السعودي الإيجابي وهذا ما تلقفته دوائر عربية بإيجابية ستظهر في الأيام المقبلة
محليات
15:52
مراسل الجديد: مسيّرات إسرائيلية تحلّق فوق الضاحية الجنوبية وجبل لبنان
عربي و دولي
15:18
لقاء في بعبدا مع وصول يزيد بن فرحان
عربي و دولي
15:02
عن قواعد الاشتباك.. تسجيل صوتي لنصرالله يُعرض للمرة الأولى
معلومات الجديد: اللجنة الخماسية عقدت لقاءً وداعياً في السفارة الأميركية للسفيرة جونسون بغياب السفير السعودي
14:34
معلومات الجديد: السفيرة الأميركية ليزا جونسون تغادر لبنان نهاية الأسبوع المقبل على أن يتسلّم السفير الجديد مهامه
14:34
مصادر دبلوماسية عربية تعليقا على كلمة قاسم لـ الجديد: الملفت بالخطاب هو التأكيد على الدور السعودي الإيجابي وهذا ما تلقفته دوائر عربية بإيجابية ستظهر في الأيام المقبلة
13:46
استنزاف وترقب وخطر استهداف اوسع | التفاصيل ضمن المشهد السياسي في النشرة المسائية
12:49
فريق "الجديد" في القرى الحدودية جنوباً... تابعوا نشرة الأخبار المسائية بعد قليل
12:21
المكافحة تتحرك الى حي الشراونة.. وعملية أمنية واسعة
07:14
2025-09-18
خريطة العالم مزيفة.. إليكم الخريطة الحقيقية! (شاهد الصور)
2025-08-25
15 فيديو جنسي لـ هدير عبد الرازق بعد فضيحتها مع محمد اوتاكا
2025-09-16
مصادر سياسية للجديد: إنسحاب وزيرِ العدل من الجلسة اعتراضاً دليلٌ على الخلاف حول اقتراع المغتربين ومحاولةٌ من الحكومة لرميِ الكرة في ملعب المجلس النيابي
10:52
من نعيم قاسم.. دعوة الى السعودية و صفحة جديدة!
2025-03-20
ديانا كرزون تتأثر وتبكي بسبب ابنتها
2025-08-11
لقطات مؤثرة جمعت مراسل الجزيرة انس الشريف مع ابنته "شام" قبل اغتياله
13:09
مقدمة النشرة المسائية 19-09-2025
2025-09-18
مقدمة النشرة المسائية 18-09-2025
2025-09-17
مقدمة النشرة المسائية 17-09-2025
2025-09-17
بعد انسحاب ممثلي حزب الله خلال إدلائه بكلمته.. أسامة سعد يرد! (فيديو)
2025-09-17
عن صخرة الروشة وصورة السيد نصرالله.. نقاش بين نائب وصحافي على الهواء مباشرة (فيديو)
2025-09-16
مقدمة النشرة المسائية 16-09-2025
عربي و دولي
15:02
عن قواعد الاشتباك.. تسجيل صوتي لنصرالله يُعرض للمرة الأولى
عربي و دولي
15:02
عن قواعد الاشتباك.. تسجيل صوتي لنصرالله يُعرض للمرة الأولى
فن
05:34
تفاصيل دفن الاعلامية يمنى شري اليوم بعد وفاتها عن 55 عاما
فن
05:34
تفاصيل دفن الاعلامية يمنى شري اليوم بعد وفاتها عن 55 عاما
محليات
13:07
عنّفت طفلها... ماذا حلّ بالأم؟
محليات
13:07
عنّفت طفلها... ماذا حلّ بالأم؟
خاص الجديد
04:26
الجيش اللبناني يقبض على تجار المخدرات في مخيم شاتيلا (شاهد الفيديو)
خاص الجديد
04:26
الجيش اللبناني يقبض على تجار المخدرات في مخيم شاتيلا (شاهد الفيديو)
محليات
02:54
بعد أورتاغوس.. new look للسفيرة الأميركية من توقيع المندلق (فيديو)
محليات
02:54
بعد أورتاغوس.. new look للسفيرة الأميركية من توقيع المندلق (فيديو)
محليات
11:12
بيان عاجل من الجيش يكشف ما حدث في مداهمات شاتيلا
محليات
11:12
بيان عاجل من الجيش يكشف ما حدث في مداهمات شاتيلا
