خاص الجديد

معلومات الجديد: رجي لمس انزعاجاً من عدد كبير من الجاليات تُرجم بالنسبة الضئيلة للتسجيل في السفارات اللبنانية كما أرسل المشروع انطلاقاً من مسؤوليته كوزير للخارجية بأن القانون الحالي بحاجة إلى تعديل

2025-10-15 | 13:10
معلومات الجديد: رجي لمس انزعاجاً من عدد كبير من الجاليات تُرجم بالنسبة الضئيلة للتسجيل في السفارات اللبنانية كما أرسل المشروع انطلاقاً من مسؤوليته كوزير للخارجية بأن القانون الحالي بحاجة إلى تعديل
معلومات الجديد: رجي لمس انزعاجاً من عدد كبير من الجاليات تُرجم بالنسبة الضئيلة للتسجيل في السفارات اللبنانية كما أرسل المشروع انطلاقاً من مسؤوليته كوزير للخارجية بأن القانون الحالي بحاجة إلى تعديل
معلومات الجديد: رجي لمس انزعاجاً من عدد كبير من الجاليات تُرجم بالنسبة الضئيلة للتسجيل في السفارات اللبنانية كما أرسل المشروع انطلاقاً من مسؤوليته كوزير للخارجية بأن القانون الحالي بحاجة إلى تعديل

