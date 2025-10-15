الأخبار
10:44
بين الشرع والأسد.. فيديو ومقارنة
2025-10-14
نائب قواتي: برّي يؤذي الحياة الديمقراطية (شاهد الفيديو)
2025-10-14
"ضهرت لشوفك" نائب رئيس الحكومة بجواب مفاجئ! (فيديو)
2025-10-14
إطلاق سراح سلاحف "مهددة بالانقراض"! (فيديو)
2025-10-13
بعد خروجه من السجن.. انهيار شقيق صالح الجعفراوي (شاهد الفيديو)
خاص الجديد
معلومات الجديد: رجي لمس انزعاجاً من عدد كبير من الجاليات تُرجم بالنسبة الضئيلة للتسجيل في السفارات اللبنانية كما أرسل المشروع انطلاقاً من مسؤوليته كوزير للخارجية بأن القانون الحالي بحاجة إلى تعديل
2025-10-15 | 13:10
معلومات الجديد: رجي لمس انزعاجاً من عدد كبير من الجاليات تُرجم بالنسبة الضئيلة للتسجيل في السفارات اللبنانية كما أرسل المشروع انطلاقاً من مسؤوليته كوزير للخارجية بأن القانون الحالي بحاجة إلى تعديل
معلومات الجديد: رجي تشاور مع الرئيس سلام قبل إرسال مشروع القانون إلى الحكومة وقد أرسل نسخة عنه لكل الرؤساء عون وبري وسلام
معلومات الجديد: وزير الخارجية يوسف رجي يدرس الموقف بعد تصريحات وزير الخارجية الإيراني ويقوم بالتأكد منها
معلومات الجديد: خلال نقاش قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء كان اقتراح ارسال مشروع قانون من الحكومة احد الخيارات في حال تلكؤ المجلس النيابي عن القيام بمهامه
معلومات الجديد: رجي لمس انزعاجاً من عدد كبير من الجاليات تُرجم بالنسبة الضئيلة للتسجيل في السفارات اللبنانية كما أرسل المشروع انطلاقاً من مسؤوليته كوزير للخارجية بأن القانون الحالي بحاجة إلى تعديل
آخر تطورات قضية هانيبال القذافي.. كتاب إلى مجلس القضاء الأعلى
معلومات الجديد: وزارة الصحة أخذت عينات جديدة من عبوات المياه لتنورين وشركات خاصة وأرسلتها إلى مختبرين لفحصها وستصدر النتائج خلال 3 أيام
مصادر عسكرية للجديد: اجتماع الميكانيزم تخلل عرض من الجانب اللبناني لما قام به الجيش في منطقة جنوب الليطاني
مصادر عسكرية للجديد: اجتماع الميكانيزم تخلل عرض من الجانب اللبناني لما قام به الجيش في منطقة جنوب الليطاني
معلومات الجديد: خلال نقاش قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء كان اقتراح ارسال مشروع قانون من الحكومة احد الخيارات في حال تلكؤ المجلس النيابي عن القيام بمهامه
معلومات الجديد: خلال نقاش قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء كان اقتراح ارسال مشروع قانون من الحكومة احد الخيارات في حال تلكؤ المجلس النيابي عن القيام بمهامه
معلومات الجديد: لا جلسة وزارية هذا الأسبوع والأمور ستكون قيد البحث في الأيام المقبلة
معلومات الجديد: لا جلسة وزارية هذا الأسبوع والأمور ستكون قيد البحث في الأيام المقبلة
محليات
05:46
بعد التحذيرات.. فيديو من داخل "مغارة الفقمة"! (فيديو)
محليات
05:36
سلام: لا نبخل في إعادة الإعمار ولكن إمكاناتنا ضئيلة وأنا واثق بأنّنا سننجح في عقد مؤتمر دولي من أجل إطلاق عجلة إنمائية وإعمارية
محليات
05:34
الرئيس نواف سلام: مشروعنا هو استعادة الدولة ويبدأ ذلك باستعادة ثقة الناس ونحن بحاجة إلى زيادة العناصر الأمنية والجيش خصوصاً مع بدء انسحاب "اليونيفيل" من الجنوب
مصادر عسكرية للجديد: اجتماع الميكانيزم تخلل عرض من الجانب اللبناني لما قام به الجيش في منطقة جنوب الليطاني
معلومات الجديد: خلال نقاش قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء كان اقتراح ارسال مشروع قانون من الحكومة احد الخيارات في حال تلكؤ المجلس النيابي عن القيام بمهامه
معلومات الجديد: لا جلسة وزارية هذا الأسبوع والأمور ستكون قيد البحث في الأيام المقبلة
معلومات الجديد: رجي تشاور مع الرئيس سلام قبل إرسال مشروع القانون إلى الحكومة وقد أرسل نسخة عنه لكل الرؤساء عون وبري وسلام
13:09
انتخابات المغتربين.. بين الحكومة ومجلس النواب!
12:56
آخر مستجدات مباحثات صندوق النقد الدولي مع مراسلة الجديد
12:49
04:16
كاريس بشّار وناصيف زيتون بين الأسماء المنضمّة حديثًا إلى نقابة الفنانين في سوريا
03:35
جولة لرئيس الحكومة نواف سلام جولة في مدينة صيدا
2025-10-06
قبل الغارات.. اسرائيل توعّدت: سنوجّه ضربات عمق لبنان!
2025-08-20
أستراليا تهاجم نتانياهو: القوة ليست بـ"قتل" الأطفال
2025-09-05
معلومات الجديد: انسحاب الوزير فادي مكي جاء بناءً على اتفاق مسبق بينه وبين الثنائي
2025-09-30
وليد توفيق يحتفل بزفاف ابنته في اسبانيا ويغني لها "كبرت البنوت"
13:13
مقدمة النشرة المسائية 15-10-2025
2025-10-14
مقدمة النشرة المسائية 14-10-2025
2025-10-13
مقدمة النشرة المسائية 13-10-2025
2025-10-12
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025
2025-10-12
دموع واعترافات في “المؤثر الحقيقي”.. ليا حمزة تبكي وعز دلول يتحدث عن الخيانة
2025-10-11
مقدمة النشرة المسائية 11-10-2025
فن
حقيقة براءة فضل شاكر التي تصدّرت السوشيال ميديا
11:35
حقيقة براءة فضل شاكر التي تصدّرت السوشيال ميديا
عربي و دولي
بين الشرع والأسد.. فيديو ومقارنة
10:44
بين الشرع والأسد.. فيديو ومقارنة
عربي و دولي
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: نبحث مسألة الإعدامات الميدانية لحماس وإسرائيل ربما تستأنف القتال بكلمة مني إذا لم تلتزم الحركة بالاتفاق
14:47
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: نبحث مسألة الإعدامات الميدانية لحماس وإسرائيل ربما تستأنف القتال بكلمة مني إذا لم تلتزم الحركة بالاتفاق
خاص الجديد
انتخابات المغتربين.. بين الحكومة ومجلس النواب!
12:56
انتخابات المغتربين.. بين الحكومة ومجلس النواب!
خاص الجديد
إزالة التعديات في الخندق الغميق.. الجديد توثق
09:37
إزالة التعديات في الخندق الغميق.. الجديد توثق
فن
خبر وفاة النجم التركي إبراهيم تاتليسس يثير ضجة واسعة
09:34
خبر وفاة النجم التركي إبراهيم تاتليسس يثير ضجة واسعة
