أورتاغوس تعطي لبنان مهلة "غير بعيدة أبداً".. وإلا!

مصادر دبلوماسية أكدت للجديد أن الرسالة
الأميركية واضحة وموحدة ومضامينها تتخطى ملف حصرية الى إيجاد الية للتفاوض مع اسرائيل.
المصادر نفسها أكدت أن رسالة أورتاغوس تحمل هامشا زمنيا غير بعيد أبدا، ومعنى ذلك مهلة أسابيع لا أشهر، حتى أن أطرافا لبنانية وصلتها إشارات واضحة عن المهلة وحدودها وما يحيط بها، وإلا فإن الأمور قد تتجه إلى ما لا تحمد عقباه.
في المقابل تدرس السلطات اللبنانية
إمكانية التفاوض وفي وقت يطرح فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري
مسار الميكانيزم، يبحث رئيس الجمهورية عن اليات للتفاوض لحل هذا الملف، ومن بين الافكار التي يطرحها أو تدرسها الرئاسة الأولى إمكانية العودة الى فكرة اللجان في الناقورة وهو مخرج لتجنيب لبنان
شبح حرب موسعة تهدده بها إسرائيل
، وسط تحذيرات جدية ومعلومات عن تحضيرات عسكرية إسرائيلية تستهدف مناطق عدة في لبنان وتصل الى مشارف العاصمة بيروت
.
وربطا بالضغوطات يصل رئيس جهاز الاستخبارات المصري حسن رشاد الى بيروت حيث يلتقي الرؤساء
الثلاثة، وعلقت مصادر سياسية على الزيارة بالقول إنها لافتة لكون الزائر المصري شخصية أمنية
رفيعة، ستتولى إبلاغ لبنان مضامين الرسائل الدولية والعربية للبنان نفسها.