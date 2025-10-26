أورتاغوس تعطي لبنان مهلة "غير بعيدة أبداً".. وإلا!

من تصل نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس الى في جولة تستكمل فيها المسار الأميركي في حصرية السلاح وانتشار الجيش على أن يصل المبعوث الأميركي توم باراك الى بداية تشرين الثاني.

مصادر دبلوماسية أكدت للجديد أن الأميركية واضحة وموحدة ومضامينها تتخطى ملف حصرية الى إيجاد الية للتفاوض مع اسرائيل.



المصادر نفسها أكدت أن رسالة أورتاغوس تحمل هامشا زمنيا غير بعيد أبدا، ومعنى ذلك مهلة أسابيع لا أشهر، حتى أن أطرافا لبنانية وصلتها إشارات واضحة عن المهلة وحدودها وما يحيط بها، وإلا فإن الأمور قد تتجه إلى ما لا تحمد عقباه.



في المقابل تدرس السلطات إمكانية التفاوض وفي وقت يطرح فيه مسار الميكانيزم، يبحث رئيس الجمهورية عن اليات للتفاوض لحل هذا الملف، ومن بين الافكار التي يطرحها أو تدرسها الرئاسة الأولى إمكانية العودة الى فكرة اللجان في الناقورة وهو مخرج لتجنيب شبح حرب موسعة تهدده بها ، وسط تحذيرات جدية ومعلومات عن تحضيرات عسكرية إسرائيلية تستهدف مناطق عدة في لبنان وتصل الى مشارف .



وربطا بالضغوطات يصل رئيس جهاز الاستخبارات المصري حسن رشاد الى بيروت حيث يلتقي الثلاثة، وعلقت مصادر سياسية على الزيارة بالقول إنها لافتة لكون الزائر المصري شخصية رفيعة، ستتولى إبلاغ لبنان مضامين الرسائل الدولية والعربية للبنان نفسها.

