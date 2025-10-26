عن المفاوضات مع اسرائيل والعلاقة مع حزب الله والانتخابات.. ابرز ما قاله باسيل لـ"الجديد"

اشار رئيس النائب جبران باسيل الى ان الحرب قائمة "عملياً" في ، مشدداً على أنه "نحن في منطقة تهتز كلها والسيناريوهات تتراوح بين الحل الشامل والسلام البارد، والسلام البارد هو حل مؤقت، مقابل كل ذلك هناك خطر الحرب الحقيقية، وعملياً الحرب قائمة حالياً لكن خطورة هذا السيناريو انه يمكن ان يؤدي الى مشكلة داخلية".



وأكد بأنه "لا يحق لحزب التهديد بحرب داخلية، وهناك لبنانيون في الداخل يهددونه ويستعملون معه لغة تهديدية".



وخلال مقابلة لقناة الجديد ضمن برنامج وهلق شو مع جورج صليبي، لفت باسيل إلى أن "تحييد ممكن أن يحصل عبر رعاية أممية أو استراتيجية دفاعية مع الأميركية".



ودعا إلى أن "يكون لبنان بلدا محايداً يمنع فيه الاعتداء عليه، وفيه حل للنازحين، ويستطيع لبنان ان يستغل ثرواته، نحن مع القرارات الحكومية لكن السؤال كيف ننفذها، فالدولة من جهة يجب ان تسعى لاستراتيجية دفاعية، ويجب ان تدعو للدخول فيها، ويجب ان يترافق مع ضمانات تتمثل بتحييد لبنان ليس فقط بالكلام".



واعتبر أنه "يجب ان يمنح لبنان وضعا اممياً لا يعود فيه لسلاح حزب الله مبرر، لأن لبنان يصبح بوضعية مرعية أممياً يمنع فيها على إسرائيل الاعتداء على لبنان بضمانة اميركية ولو كانت اتفاقاً دفاعيا".



ورأى أنه "اذا كان الرئيس الأميركي جاداً حقيقي فهذا يحتاج الى حل قائم على الحقوق وليس على القوة، وبذلك تكون تعطي إسرائيل الأمن وللبنان والدول حقوقهم وسلاما قائما على تنمية، ويحصل التنافس حول من يقدّم في الاقتصاد والتكنولوجيا ومن دون هذا الحل سنبقى في صراع الآلهة".



واشار باسيل الى انه "لا يمكن ألا نأخذ التهديدات على محمل الجد، ولكن في المقابل جزء من التهديدات هو ضغط فغزة دُمرت لكن في النهاية لم يقضوا على حماس، في لبنان لا نريد تكرار هذا السيناريو فإسرائيل بمحاولتها احتلال لم تنجح، لكن لا يمكن لحزب الله ألا يتعاطى من دون الإقرار بوضع عسكري جديد".



وشدد على ان "الغطرسة نعرفها، والحكومة لا تتعاطى مع هذا الموضوع بجدية لأنها تعطي وعودا متناقضة، فالسلطة اللبنانية بكاملها أتت على أساس أجندة عنوانها تسليم السلاح وهي لا تنفذ في هذا الملف ولا في ملف الإصلاحات، وهناك صفر نتيجة".



وراى باسيل بأن "حزب الله فقد قوته الردعية بسبب خطأ استراتيجي، وهو من ساهم بنزع الشرعية عن سلاحه لأنه أعطى ثقته مرتين لحكومة نواف سلام. واكد بانه لا مشكلة بالتفاوض المباشر مع إسرائيل وما يحصل في الناقورة شبيه بذلك، ولجنة مفاوضات الترسيم كانت - عسكرية".



وأردف "نعيش وصاية خارجية مقنعة وهناك نفَس عام أنهم ينبطحون امام اميركا وفرنسا وإسرائيل وغيرها، لا نقول بحوار مفتوح وبدل أن تلتزم الحكومة ورقة أميركية فلتضع ورقة لبنانية، وهناك حد أدنى لتسليح الجيش وان يكون معه اسلحة دفاعية فهل اعتدى لبنان مرة في تاريخه؟".



وشدد على ان "إسرائيل أبطلت كل تفاوض وشكله له أهميته عندما يتعلق بالمضمون، وليست المرة الاولى التي يحصل فيها تفاوض في لجان".



واكد بأن "الحرب ليست الهدف، ولبنان يجب أن يبقى ضمن الحضن ، والسعودية متمسكة بحل الدولتين، واذا تحقق ذلك لماذا يجب ان يبقى لبنان خارج هذه المنظومة؟".



واكد أن "العلاقة تحسنت مع ونريدها علاقة دولة بدولة ونحن ضمن الدولة، ويجب أن يكون هناك تفهمٌ لوضعنا، وماذا نستطيع أن نقوم به ويجب أن نظهر بأننا بلد أهل للإستثمارات وليس لهدر الأموال في الانتخابات".



ولفت الى اننا أعطينا للمنتشرين بالإتفاق مع الجميع في التصويت من الخارج والتمثل في الإنتخابات ليكون لهم نواب يتابعون قضاياهم لكن يأتي طرف سياسي يريد نزع هذا الحق بالتمثيل المباشر لأنهم يعتبرون أن المنتشرين يعدلون كفة الميزان ونحن نجيب لماذا يجب جعل المنتشرين يخسرون المقاعد الستة؟، ولأنني اعرف ما هي النية لدى الفريقين قدمنا طرحاً نقول فيه بدل الغاء المقاعد الستة خوضوا معركة لأن يختار المنتشر إما نائبا في دائرته أو نائبا يمثله في الخارج، قدمنا هذا الطرح فلم لا يردون علينا؟ انكشفت نواياهم بأنهم يريدون مصلحتهم الإنتخابية فقط.



وقال باسيل: لا تواصل مع الشيخ نعيم قاسم ونسعى أن تكون علاقتنا بنواب كتلة الوفاء للمقاومة "طيبة" كما نرغبها مع سائر القوى السياسية، ومنفتحون على القوى السياسية كافة و "ما عنا مشكل مع حدا" ويمكننا التعاطي "عالقطعة" كما حصل في الانتخابات البلدية".

وشدد باسيل على "وجوب انسحاب جيش النازحين السوريين من لبنان ولا مبرر لبقائهم أبداً وعلى الحكومة اللبنانية وضع خطة وليس "مهزلة ومسخرة" كما يحصل الآن".