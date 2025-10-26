الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

عن المفاوضات مع اسرائيل والعلاقة مع حزب الله والانتخابات.. ابرز ما قاله باسيل لـ"الجديد"

2025-10-26 | 17:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عن المفاوضات مع اسرائيل والعلاقة مع حزب الله والانتخابات.. ابرز ما قاله باسيل لـ&quot;الجديد&quot;
عن المفاوضات مع اسرائيل والعلاقة مع حزب الله والانتخابات.. ابرز ما قاله باسيل لـ"الجديد"

اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى ان الحرب قائمة "عملياً" في لبنان، مشدداً على أنه "نحن في منطقة تهتز كلها والسيناريوهات تتراوح بين الحل الشامل والسلام البارد، والسلام البارد هو حل مؤقت، مقابل كل ذلك هناك خطر الحرب الحقيقية، وعملياً الحرب قائمة حالياً لكن خطورة هذا السيناريو انه يمكن ان يؤدي الى مشكلة داخلية".

وأكد بأنه "لا يحق لحزب الله التهديد بحرب داخلية، وهناك لبنانيون في الداخل يهددونه ويستعملون معه لغة تهديدية".

وخلال مقابلة لقناة الجديد ضمن برنامج وهلق شو مع جورج صليبي، لفت باسيل إلى أن "تحييد لبنان ممكن أن يحصل عبر رعاية أممية أو استراتيجية دفاعية مع الولايات المتحدة الأميركية".

ودعا إلى أن "يكون لبنان بلدا محايداً يمنع فيه الاعتداء عليه، وفيه حل للنازحين، ويستطيع لبنان ان يستغل ثرواته، نحن مع القرارات الحكومية لكن السؤال كيف ننفذها، فالدولة من جهة يجب ان تسعى لاستراتيجية دفاعية، ويجب ان تدعو حزب الله للدخول فيها، ويجب ان يترافق مع ضمانات تتمثل بتحييد لبنان ليس فقط بالكلام".

واعتبر أنه "يجب ان يمنح لبنان وضعا اممياً لا يعود فيه لسلاح حزب الله مبرر، لأن لبنان يصبح بوضعية مرعية أممياً يمنع فيها على إسرائيل الاعتداء على لبنان بضمانة اميركية ولو كانت اتفاقاً دفاعيا".

ورأى أنه "اذا كان الرئيس الأميركي جاداً بسلام حقيقي فهذا يحتاج الى حل قائم على الحقوق وليس على القوة، وبذلك تكون تعطي إسرائيل الأمن وللبنان والدول العربية حقوقهم وسلاما قائما على تنمية، ويحصل التنافس حول من يقدّم في الاقتصاد والتكنولوجيا ومن دون هذا الحل سنبقى في صراع الآلهة".

واشار باسيل الى انه "لا يمكن ألا نأخذ التهديدات على محمل الجد، ولكن في المقابل جزء من التهديدات هو ضغط فغزة دُمرت لكن في النهاية لم يقضوا على حماس، في لبنان لا نريد تكرار هذا السيناريو فإسرائيل بمحاولتها احتلال الأرض لم تنجح، لكن لا يمكن لحزب الله ألا يتعاطى من دون الإقرار بوضع عسكري جديد".

وشدد على ان "الغطرسة الإسرائيلية نعرفها، والحكومة اللبنانية لا تتعاطى مع هذا الموضوع بجدية لأنها تعطي وعودا متناقضة، فالسلطة اللبنانية بكاملها أتت على أساس أجندة عنوانها تسليم السلاح وهي لا تنفذ في هذا الملف ولا في ملف الإصلاحات، وهناك صفر نتيجة".

وراى باسيل بأن "حزب الله فقد قوته الردعية بسبب خطأ استراتيجي، وهو من ساهم بنزع الشرعية عن سلاحه لأنه أعطى ثقته مرتين لحكومة نواف سلام. واكد بانه لا مشكلة بالتفاوض المباشر مع إسرائيل وما يحصل في الناقورة شبيه بذلك، ولجنة مفاوضات الترسيم كانت أمنية - عسكرية".

وأردف "نعيش وصاية خارجية مقنعة وهناك نفَس عام أنهم ينبطحون امام اميركا وفرنسا وإسرائيل وغيرها، لا نقول بحوار مفتوح وبدل أن تلتزم الحكومة ورقة أميركية فلتضع ورقة لبنانية، وهناك حد أدنى لتسليح الجيش وان يكون معه اسلحة دفاعية فهل اعتدى لبنان مرة في تاريخه؟".

وشدد على ان "إسرائيل أبطلت كل تفاوض وشكله له أهميته عندما يتعلق بالمضمون، وليست المرة الاولى التي يحصل فيها تفاوض في لجان". 

واكد بأن "الحرب ليست الهدف، ولبنان يجب أن يبقى ضمن الحضن العربي، والسعودية متمسكة بحل الدولتين، واذا تحقق ذلك لماذا يجب ان يبقى لبنان خارج هذه المنظومة؟".

واكد أن "العلاقة تحسنت مع السعودية ونريدها علاقة دولة بدولة ونحن ضمن الدولة، ويجب أن يكون هناك تفهمٌ لوضعنا، وماذا نستطيع أن نقوم به ويجب أن نظهر بأننا بلد أهل للإستثمارات وليس لهدر الأموال في الانتخابات".

ولفت الى اننا أعطينا للمنتشرين بالإتفاق مع الجميع الحق في التصويت من الخارج والتمثل في الإنتخابات ليكون لهم نواب يتابعون قضاياهم لكن اليوم يأتي طرف سياسي يريد نزع هذا الحق بالتمثيل المباشر لأنهم يعتبرون أن المنتشرين يعدلون كفة الميزان ونحن نجيب لماذا يجب جعل المنتشرين يخسرون المقاعد الستة؟، ولأنني اعرف ما هي النية لدى الفريقين قدمنا طرحاً نقول فيه بدل الغاء المقاعد الستة خوضوا معركة لأن يختار المنتشر إما نائبا في دائرته أو نائبا يمثله في الخارج، قدمنا هذا الطرح فلم لا يردون علينا؟ انكشفت نواياهم بأنهم يريدون مصلحتهم الإنتخابية فقط.

وقال باسيل: لا تواصل مع الشيخ نعيم قاسم ونسعى أن تكون علاقتنا بنواب كتلة الوفاء للمقاومة "طيبة" كما نرغبها مع سائر القوى السياسية، ومنفتحون على القوى السياسية كافة و "ما عنا مشكل مع حدا" ويمكننا التعاطي "عالقطعة" كما حصل في الانتخابات البلدية".
وشدد باسيل على "وجوب انسحاب جيش النازحين السوريين من لبنان ولا مبرر لبقائهم أبداً وعلى الحكومة اللبنانية وضع خطة وليس "مهزلة ومسخرة" كما يحصل الآن".
مقالات ذات صلة
عن المفاوضات مع اسرائيل والعلاقة مع حزب الله والانتخابات.. ابرز ما قاله باسيل لـ"الجديد"

خاص الجديد

محليات

جبران باسيل

التيار الوطني الحر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
النائب سجيع عطية لـ "الجديد": لبنان تحت ضغط أمني والوفد المصري سيحمل رسالة للمسؤولين: "اعملوا كل ما تستطيعون عليه مع حزب الله"
معلومات "الجديد": إجتماع للقاء النيابي المطالب بتعديل قانون اقتراع المغتربين مساءً والتوجّه نحو إعلان مقاطعة جماعية لجلسة الثلاثاء

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

اخترنا لك
باسيل لـ #وهلق_شو: لا يحق تعديل قانون الانتخابات قبيل أشهر قليلة من الاستحقاق وسنحضر جلسة الثلاثاء
17:29
باسيل لـ #وهلق_شو: يجب انسحاب جيش النازحين السوريين من لبنان ولا مبرر لبقائهم أبداً وعلى الحكومة اللبنانية وضع خطة وليس "مهزلة ومسخرة" كما يحصل الآن
16:59
باسيل لـ #وهلق_شو: إذا كان بإمكان التيار حصد النتائج الانتخابية ذاتها دون الحاجة إلى ترشحي فـ "لن أترشح"
16:42
باسيل لـ #وهلق_شو: لا تواصل مع الشيخ نعيم قاسم ونسعى أن تكون علاقتنا بنواب كتلة الوفاء للمقاومة "طيبة" كما نرغبها مع سائر القوى السياسية
16:37
باسيل لـ #وهلق_شو: منفتحون على القوى السياسية كافة و "ما عنا مشكل مع حدا" ويمكننا التعاطي "عالقطعة" كما حصل في الانتخابات البلدية
16:29
باسيل لـ #وهلق_شو: الحكومة تسعى إلى تطيير الانتخابات النيابية وعليها تطبيق القانون
16:20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025