معلومات الجديد: اورتاغوس تحمل رسالة من إسرائيل بوجوب ضبط الحدود الشرقية كاملةً خصوصاً بعد الكلام عن وصول أموال وأسلحة إلى حزب الله

مصادر دبلوماسية للجديد: رسالة أورتاغوس تحمل هامشا زمنياً غير بعيد أبداً ومعنى ذلك مهلة أسابيع لا أشهر حتى أن أطرافاً لبنانية وصلتها إشارات واضحة عن المهلة وحدودها وما يحيط بها