الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

معلومات الجديد: اورتاغوس تحمل رسالة من إسرائيل بوجوب ضبط الحدود الشرقية كاملةً خصوصاً بعد الكلام عن وصول أموال وأسلحة إلى حزب الله

2025-10-28 | 07:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
معلومات الجديد: اورتاغوس تحمل رسالة من إسرائيل بوجوب ضبط الحدود الشرقية كاملةً خصوصاً بعد الكلام عن وصول أموال وأسلحة إلى حزب الله
معلومات الجديد: اورتاغوس تحمل رسالة من إسرائيل بوجوب ضبط الحدود الشرقية كاملةً خصوصاً بعد الكلام عن وصول أموال وأسلحة إلى حزب الله
مقالات ذات صلة
معلومات الجديد: اورتاغوس تحمل رسالة من إسرائيل بوجوب ضبط الحدود الشرقية كاملةً خصوصاً بعد الكلام عن وصول أموال وأسلحة إلى حزب الله

خاص الجديد

محليات

الجديد:

اورتاغوس

رسالة

إسرائيل

بوجوب

الحدود

الشرقية

كاملةً

خصوصاً

الكلام

أموال

وأسلحة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
معلومات الجديد: اورتاغوس لم تنقل أي رسالة تحذيرية إلى الرئيس عون وتمّ التركيز على صيغة لتفعيل عمل لجنة الميكانيزم وتسريع عملها
مراسل الجديد: وصول الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس إلى القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسل "الجديد": مسيرات وتحركات لأهالي مخيم شاتيلا ضد اللجنة الأمنية الفلسطينية تُطالب بإقفال غرف المخدرات وتتهمها بالتواطؤ مع بعض التُجار بالمُخيم
10:01
فراس حمدان لـ "هنا بيروت": إذا كان الشيخ نعيم قاسم مستعداً لتحقيق أهداف الجنوبيين من تحرير الأرض والأسرى وإعادة الإعمار فليتفضل ونحن سنسانده وندعمه
09:33
النائب فراس حمدان لـ "هنا بيروت": شكل التفاوض غير أساسي إنما المهم نتيجته لا سيما تثبيت الأمن والإستقرار لكنني لا أحبذ التفاوض المباشر طبعاً
09:21
معلومات الجديد: تم إرجاء زيارة المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى لبنان لايام قليلة بعدما كانت مقررة ان تحصل في الساعات المقبلة
09:00
معلومات الجديد: اورتاغوس لم تنقل أي رسالة تحذيرية إلى الرئيس عون وتمّ التركيز على صيغة لتفعيل عمل لجنة الميكانيزم وتسريع عملها
08:23
مراسل الجديد: وصول الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس إلى القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون
06:04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025